الأنواء الجوية في العراق: طقس حار وصحو مع انخفاض طفيف بالحرارة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، مرجحةً استقرار الأجواء على طقس صحو وحار عموماً، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة ببعض المناطق.

ووفقاً لبيان الهيئة، فإن طقس يوم غدٍ الاثنين سيكون صحواً في جميع أنحاء البلاد، حيث ستسجل درجات الحرارة انخفاضاً قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها السابقة في المنطقة الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين في المحافظات كالتالي:

المحافظات الشمالية: دهوك 40°م، نينوى 44°م، أربيل والسليمانية 42°م، كركوك 45°م.

المحافظات الوسطى والفرات الأوسط: بغداد، صلاح الدين، كربلاء، ديالى، بابل، واسط، الديوانية، والنجف 46°م، والأنبار 45°م.

المحافظات الجنوبية: المثنى 47°م، في حين تسجل ذي قار وميسان والبصرة أعلى معدل عند 48°م.

وتابعت الهيئة أن طقس يوم الثلاثاء المقبل سيستمر صحواً وحاراً، مع انخفاض طفيف في الحرارة بأجزاء من المنطقة الجنوبية واستقرارها في بقية المناطق، متوقعةً أن تحافظ درجات الحرارة على معدلاتها المقاربة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين دون تغييرات جوهرية.