لحماية البيئة.. أربيل تبدأ حملة واسعة لإعادة تنظيم 4 آلاف مصنع

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل عن إطلاق حملة موسعة وتشكيل لجنة عليا مشتركة لإعادة تنظيم شؤون ومواقع المصانع والمعامل العاملة في المحافظة، بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، وتحويل خطوط الإنتاج نحو معايير بيئية حديثة.

وكشف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن البدء باتخاذ خطوات عملية سريعة بالتنسيق بين المديريات العامة للبلديات، الزراعة، الصحة، التنمية الصناعية، والبيئة، لتكثيف الرقابة الميدانية وتطبيق الأنظمة بصرامة.

وأوضح خوشناو خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، أن التركيز الأساسي سينصب على المنشآت الصناعية القائمة خارج المدن والمناطق الصناعية الرسمية، لإلزامها بالاشتراطات البيئية وتحديد آليات قانونية وعصرية لنقلها أو تصحيح وضعها القانوني.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تضم محافظة أربيل أكثر من 4000 مصنع ومعمل مرخص تتوزع على قطاعات إنشائية، نفطية، غذائية وكيميائية.

ويتركز معظم ثقلها الصناعي والمنشآت الكبرى منها على المحاور الرئيسية لطرق (أربيل - گوێڕ، أربيل - كركوك، وأربيل - الموصل)، والتي ستشهد عملية إعادة تنظيم شاملة تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على سلامة البيئة وسكان المحافظة.