استئناف العمل بكثافة في مشروع "مسار الحياة" الخدمي بأربيل

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أربيل (كوردستان24)- استؤنفت الأعمال الإنشائية بكثافة في مشروع "مسار الحياة" (رێڕەوی ژیان) بمحافظة أربيل، وذلك بعد توقف مؤقت دام لعدة أشهر بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الموسم المنصرم.

ويهدف المشروع، بعد استئناف العمل فيه، إلى معالجة مشكلات بيئية قديمة وإضفاء مظهر جمالي وبيئي متميز على عاصمة إقليم كوردستان.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وضع حجر الأساس لهذا المشروع في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2023، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تحويل مجرى الكورنيش المائي إلى مرفق سياحي وبيئي بارز.

إمدادات مائية مستمرة من الزاب الكبير

وتقضي خطة المشروع بتحويل المجرى المائي الحالي إلى كورنيش سياحي، حيث سيتم رفده بالمياه العذبة المستمرة من نهر "الزاب الكبير". ويتضمن المخطط إنشاء ثلاث بحيرات رئيسية وعدة أحواض مائية لتجميع وتصفية المياه، بما يضمن تدفقها وجريانها المستمر على مدار العام.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع المنطقة الممتدة من طريق (أربيل - شقلاوة) وصولاً إلى طريق (أربيل - مخمور)، ويمر الجزء الواقع في الجانب الشرقي من أربيل بمحاذاة عدة أحياء سكنية حيوية، من بينها أحياء "حصاروك 5"، و"كلاويج" (گەلاوێژ)، و"الموظفين" (فەرمانبەران)، بالإضافة إلى أحياء أخرى محيطة.

حل جذري لمشكلة بيئية مزمنة

يُذكر أن مجرى "كورنيش أربيل" المائي أُنشئ في عام 1972 كقناة مائية مخصصة لحماية المدينة من خطر الفيضانات والسيول؛ حيث كانت المياه تتجمع فيه خلال فصل الشتاء فقط.

ومع مرور الوقت وركود المياه وتداخلها مع قنوات الصرف الصحي لبعض الأحياء وتراكم النفايات المنزلية، تحول المجرى إلى مصدر للروائح الكريهة وإزعاج السكان المحيطين به. وتسعى حكومة إقليم كوردستان من خلال مشروع "مسار الحياة" إلى تغيير هذا الواقع بشكل جذري، وتحويل الموقع من بؤرة للتلوث إلى مساحة خضراء ومرفق سياحي يخدم سكان العاصمة وزوارها.