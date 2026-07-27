إطلاق نار قرب القنصلية الأميركية في تورونتو

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أربيل (كوردستان24) – أعلنت الشرطة الكندية أن إطلاق نار وقع في وقت مبكر صباح الیوم الاثنين 27 تموز /یولیو 2026، قرب القنصلية الأميركية في مدينة تورونتو، من دون أن يسفر عن إصابات، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار قرب البعثة الدبلوماسية خلال أربعة أشهر.

وقال نائب رئيس شرطة تورونتو فرانك باريدو للصحافيين إن أحد عناصر الأمن المكلّفين حراسة القنصلية "سمع صوت طلق ناري في محيط الموقع الذي كان يتمركز فيه" قرابة الساعة 4:45 فجرا (حسب التوقیت المحلي لمدینة تورونتو)، مضيفاً أن إحدى الرصاصات أصابت واجهة مبنى القنصلية.

وأوضحت شرطة تورونتو أن سيارة سيدان بيضاء لا تحمل لوحات تسجيل شوهدت وهي تغادر الموقع.

ولفت باريدو إلى أن الشرطة لاحقت السيارة، لكنها توقفت عن المطاردة بسبب السرعة العالية للمركبة وما كانت تشكّله من خطر.

وطوّقت الشرطة المنطقة، حيث عثرت على فوارغ طلقات نارية، مؤكدة عدم تسجيل أيّ إصابات وعدم تحديد هوية أيّ مشتبه فيهم إلى الآن.

من جانبها، شكرت القنصلية الأميركية شرطة تورونتو على "استجابتها" للحادث.

وأفادت الشرطة أيضا بأنها تحقّق في حادثتَي إطلاق نار أخريين وقعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع واستهدفتا مخبزين تابعين لسلسلة يملكها أحد أفراد الجالية اليهودية.

وقال رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد في منشور على منصة إكس "أشعر باشمئزاز شديد إزاء حوادث إطلاق النار والتخريب التي شهدتها تورونتو خلال الأيام القليلة الماضية"، مضيفا "أتوقّع العثور على جميع المسؤولين عنها وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم بأقصى ما يسمح به القانون".

وكان رجلان أَطلقا في 10 آذار/مارس الماضي أعيرة نارية في اتجاه القنصلية، في حادثة وصفتها الشرطة آنذاك بأنها "تمسّ الأمن القومي"، ما دفع السلطات إلى تعزيز الحماية حول المقارّ الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية في المدينة، في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأوقفت الشرطة في حزيران/يونيو رجلَين يبلغان 18 و19 عاما في إطار التحقيقات المتعلّقة بحادثة إطلاق النار السابقة، مشيرة إلى أنهما جُنّدا لتنفيذ أعمال عنف، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما أفادت الشرطة بأنها تحقّق في سلسلة حوادث إطلاق نار تتبع أسلوبا متشابها ومتكررا، من بينها استهداف كنيس يهودي في تورونتو في الثاني من آذار/مارس الماضي.





المصدر: فرانس برس