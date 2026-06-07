شرطة أربيل: المتهم آسو مجيد انتحر داخل السجن

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل أن متهماً كان صادراً بحقه أمر قبض قانوني قد أنهى حياته داخل مركز الاحتجاز، مؤكدة أن التحقيقات وتقارير الطب العدلي أثبتت هذه الحقيقة.

وأوضحت مديرية شرطة محافظة أربيل، في بيان توضيحي لها اليوم الأحد 7 حزيران/يونيو 2026، أن المتهم (آسو مجيد قادر)، وهو من مواليد عام 1977 ويعمل بصفة "بيشمركة" في وحدة الحراسة التابعة لقوات "الزيرفاني"، كان صادراً بحقه أمر قبض رسمي.

وأشارت المديرية إلى أن المتهم جرى اعتقاله بموجب المادة 1 من القانون رقم 21 لعام 2003، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل مفارز الشرطة بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2026.

ووفقاً لمعلومات الشرطة، فقد أنهى المذكور حياته داخل مركز الاحتجاز بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2026، في تمام الساعة 12:20 ظهراً.

وأكدت شرطة أربيل أن فريق الأدلة الجنائية وقسم مكافحة الإجرام في المديرية، بالتنسيق مع تقرير الطب العدلي، قد أثبتوا بالأدلة القاطعة أن الموقوف قد أقدم على إنهاء حياته بنفسه (انتحر).