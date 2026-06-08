ملف النفط وأسيكودا يتصدران الاجتماع المقبل لمجلس وزراء إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الاثنين 8 حزيران 2026، عن عقد اجتماع مرتقب لمجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الأربعاء المقبل، الموافق 10 حزيران، لمناقشة جملة من الملفات الحيوية والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وذكر هوراماني في بيان رسمي، أن الاجتماع سيخصص لمناقشة الملفات المشتركة بين إقليم كوردستان وبغداد، وفي مقدمتها ملف النفط وتسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث أن جدول أعمال الاجتماع سيتناول أيضاً محور الإيرادات الداخلية، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بنظام "أسيكودا" (ASYCUDA) الخاص بالأتمتة والمناشئ الجمركية.

كما أشار هوراماني إلى أن المجلس سيبحث آخر التغييرات والتفاهمات الحاصلة بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بخصوص هذه الملفات، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تخدم المصلحة العامة.