السفير الإسرائيلي في واشنطن: توجد خلافات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب مع إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يخيئيل ليتر، وجود "تباعد في وجهات النظر" بين إسرائيل والولايات المتحدة بخصوص استراتيجية إنهاء المواجهة مع إيران.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، أوضح ليتر أن البلدين يمتلكان مصالح متقاربة للغاية، لكنهما لا يزالان بحاجة لتسوية بعض النقاط العالقة.

وفي تعليقه على تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إعلان "النصر الكامل" خلال أسبوعين، ربط السفير الإسرائيلي هذا الإطار الزمني ببنود الاتفاق، مشدداً على أن "النصر" يتحقق فقط بتفكيك برنامج إيران النووي ومنظومة صواريخها الباليستية، ووقف دعمها للفصائل الموالية لها مثل حماس وحزب الله.

كما قلل ليتر من حساسية تصريحات ترامب بشأن مركزية القرار الأمريكي، مؤكداً على متانة العلاقة بين ترامب ونتنياهو، ومشدداً على أن الطرفين سينهيان هذه الحرب معاً.