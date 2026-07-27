ترامب: طهران طلبت وقف الهجمات واجتماعاً عاجلاً.. وسنستخدم أموال إيران المجمّدة لتعويض خسائر السفن

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن طهران طلبت وقفاً لإطلاق النار وعقد اجتماع عاجل تحت وطأة الضربات الجوية الأمريكية المكثفة، كاشفاً في الوقت ذاته عن توجه واشنطن لاستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الخسائر التي لحقت بالسفن التجارية.

وفي مؤتمر صحفي عقده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" اليوم الاثنين 27 تموز/یولیو 2026، أدلى ترامب بتصريحات مثيرة شملت ملفات إيران، الحرب الروسية الأوكرانية، والعلاقات مع تركيا وإسرائيل.

تحطيم القدرات الإيرانية

وردًا على سؤال حول أدء وزير الحرب "بيت هيغسيث" بعد خمسة أشهر من الصراع، قال ترامب: "أنا لست مستاءً منه أبداً، بل أرى أنه قام بعمل رائع. لقد دمرنا الجيش الإيراني بالكامل، ولهذا السبب هم من طلبوا الاجتماع". وأوضح ترامب أن إيران تعرضت لضربات قاسية خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفع الجانب الإيراني للتواصل بلهجة استعطاف قائلاً: "من فضلكم أوقفوا الهجمات لنجلس ونتفاوض"، مؤكداً أن طهران ما كانت لتقبل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لولا القصف الأمريكي.

وحول الأنباء التي تحدثت عن تزويد روسيا لإيران بمعلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية لاستهداف القواعد الأمريكية في الخليج، قال ترامب: "نحن نحقق في الأمر، وسأوجه سؤالاً مباشراً للرئيس فلاديمير بوتين بهذا الشأن. لكن حتى لو قُدمت هذه المعلومات، لم تكن ذات جدوى لأننا سحقنا القوات الإيرانية بالفعل".

تعويضات من الأموال المجمدة

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الإدارة الأمريكية ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لتعويض الأضرار التي لحقت بالسفن التجارية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يشبه ما تم تطبيقه سابقاً مع فنزويلا حين تم استرداد مليارات الدولارات منها.

تركيا.. حليف "خارج الوصاية"

وفي ملف العلاقات مع أنقرة، أعرب ترامب عن دعمه القوي لتركيا، معلناً رفضه للقرار الإسرائيلي السابق بمنع بيع طائرات F-35 لتركيا. وقال: "تركيا حليف وصديق جيد جداً لي، وقد قاموا بعمل ممتاز في سوريا. لا يمكن لأحد أن يملي علينا ما نبيعه أو لمن نبيعه، حتى وإن لم تكن تركيا صديقة لإسرائيل".

الترسانة العسكرية الأمريكية

ونفى ترامب وجود أي نقص في مخازن الأسلحة الأمريكية، مؤكداً أن شركات الدفاع الأمريكية تبني حالياً 4 إلى 5 مصانع جديدة مخصصة لإنتاج منظومات "باتريوت" و"ثاد". وأضاف أن كميات كبيرة من الأسلحة سُلمت لأوكرانيا خلال الإدارة السابقة، لكن العمل جارٍ الآن لتجديد المخازن بسرعة فائقة.

مصير إسرائيل والمنطقة

وعن صبره تجاه إيران، قال ترامب: "لديّ الكثير من الوقت. السواحل الإيرانية دُمرت بالكامل، ومضيق هرمز في وضع جيد جداً. نحن الآن في مرحلة النقاش لأنهم هم من طلبوا الحل، ولو كان موقفنا ضعيفاً لما طلبوا الاجتماع".

وفيما يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه ترامب بأنه "قائد حرب جيد جداً"، مضيفاً: "إيران لا تملك الآن سوى 8% فقط من القوة التي كانت لديها قبل أربعة أشهر". وتابع ترامب بلهجة حادة: "نحن كرماء جداً مع دول لا يمكنها العيش بدوننا، ومن بينها إسرائيل. لولا تدخلي وتعطيلي للمشروع النووي الإيراني، ولولا إلغائي لاتفاق أوباما الكارثي، لكانت إسرائيل قد زالت منذ أشهر أو سنوات".

الاتفاقات الإبراهيمية

وفي ختام تصريحاته، وحول ما إذا كانت هناك إشارات رسمية من المملكة العربية السعودية للانضمام إلى "اتفاقات إبراهيم" للتطبيع مع إسرائيل، أكد ترامب أنه لم يتم إجراء أي مناقشات بهذا الخصوص حتى الآن.



المصدر: وکالات