تعزيز أمني مشترك بين بغداد وأربيل.. فارس عيسى ويار الله يبحثان التنسيق العسكري لمواجهة التحديات

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أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026، رئاسة أركان الجيش العراقي، حيث كان في استقباله الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، رئيس أركان الجيش.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل الأوضاع العامة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، مع التركيز على التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

كما ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات والأجهزة العسكرية والأمنية الاتحادية ونظيراتها في إقليم كوردستان، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على الاستقرار في عموم البلاد.

وأكد الجانبان أهمية إيلاء اهتمام خاص بحماية المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بالممثليات الدبلوماسية والشركات الأجنبية العاملة في العراق، بما يضمن سلامة عملها واستمرارية نشاطها.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد دعوة إلى رئيس أركان الجيش لزيارة أربيل، بهدف عقد اجتماعات مع القيادات الأمنية والعسكرية ووضع خطط وبرامج مشتركة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.