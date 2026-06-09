أربيل.. افتتاح المعرض السنوي الـ37 لأقسام ومراكز التعليم المهني

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‌أربيل (كوردستان24)- افتتحت المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل، المعرض السنوي الـ37 لمراكز وأقسام التعليم المهني، وذلك في غاليري "متنزه شاندر" بمدينة أربيل.

وصرح سردار قادر، مدير غاليري شاندر، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء، 9 حزيران 2026، قائلاً: "وفر المعرض مساحة واسعة لعرض مختلف المنتجات اليدوية والفنية، وشكّل فرصة للفنانين لطرح نتاجاتهم أمام الجمهور والمختصين. كما كان بمثابة محطة لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات بين الفنانين والفاعلين في مجالات الفن والصناعة".

وأضاف قادر: "المعرض مفتوح لعدة مجالات فنية وحرفية، حيث قدم المشاركون -وجميعهم من المعلمين والطلبة- نتاجاتهم في مجالات: النجارة، السيراميك، المعادن، الفن التشكيلي، تنسيق الزهور، الكهرباء، الخياطة، بالإضافة إلى منتجات مصنعة بتقنية (CNC)؛ وكل هذه الأعمال تمثل جزءاً من تطور الحرف والفن المعاصر والابتكار المحلي".

وحول أهمية إقامة هذا المعرض، أوضح مدير غاليري شاندر أن "هذا النوع من المعارض يؤدي دوراً حيوياً في إحياء الفنون اليدوية والحفاظ على المهن القديمة في كوردستان، لاسيما في وقت تواجه فيه العديد من هذه المهن خطر الاندثار بسبب التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة".

وأشار سردار قادر أيضاً إلى أن "هذا النشاط يعد فرصة ممتازة للشباب المهتمين بالفن والأعمال اليدوية لتقديم نتاجاتهم والاستفادة من خبرات الفنانين المتمرسين، كما يمكن أن يكون محفزاً مهماً لتطوير المجالات الفنية والاقتصادية المرتبطة بالعمل اليدوي في إقليم كوردستان".

يُذكر أن المعرض أقيم من قبل المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل، وتحت رعاية وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، وحمل عنوان "مزيج من الفن والأعمال اليدوية"، ومن المقرر أن تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.