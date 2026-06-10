تصعيد خطير في مضيق هرمز.. واشنطن تضرب 20 موقعاً استراتيجيًا في إيران

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أربيل (كوردستان24)- شهدت الساعات الماضية موجة جديدة من التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، إثر إسقاط القوات الإيرانية مروحية أميركية من طراز "أباتشي" قرب مضيق هرمز، أمس الثلاثاء.

وردّاً على ذلك، استهدف الجيش الأميركي مواقع عدة على السواحل الإيرانية، فيما ردت القوات الإيرانية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو قواعد أميركية في الأردن والكويت والبحرين.

فما هي المواقع الإيرانية التي استُهدفت؟



جاءت الإجابة عن هذا التساؤل عبر تصريحات لمسؤول أميركي، اليوم الأربعاء 10 حزیران/یونیو 2026، أكد فيها أن الضربات طالت نحو 20 موقعاً داخل إيران، استهدفت بشكل مباشر أنظمة دفاع جوي ورادارات.

وأوضح المسؤول أنه "لم يُسجل وقوع إصابات بين أفراد القوات الأميركية، كما لم ترصد أضرار ملموسة في المواقع الأميركية حتى الآن"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القصف طال جزيرة "قشم" ومدينة "سيريك" الساحلية، ومقاطعة "جاسك" الواقعة قرب مدخل مضيق هرمز، كما سُمع دوي انفجارات في "بندر عباس" ومحيط "جاسك".

جزيرة قشم: قلب المضيق النابض



تُعد "قشم" من أهم الجزر الإيرانية في الخليج، وتكتسب أهمية استثنائية على المستويات الاستراتيجية والاقتصادية والجغرافية. فهي تقع في قلب مضيق هرمز، الممر الملاحي الذي يعبر من خلاله نحو ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.

وبفضل قربها الشديد من السواحل الجنوبية لإيران وشمال سلطنة عُمان، تُمثل الجزيرة نقطة تحكم ورصد رئيسية لحركة السفن، وتُستخدم كموقع مراقبة عسكري واستراتيجي متقدم، خاصة في فترات التوتر الإقليمي.

مدينة سيريك: بوابة بحر عُمان



أما مدينة "سيريك"، الواقعة في محافظة هرمزغان والمطلة مباشرة على بحر عُمان، فتتمتع بموقع حيوي بالنسبة لحركة الملاحة القادمة من المحيط الهندي باتجاه الخليج.

وتشكل المدينة حلقة وصل بين الساحل الجنوبي والمناطق الشرقية، كما يمنحها قربها من مضيق هرمز دوراً محورياً في عمليات المراقبة وتأمين أو تهديد خطوط الملاحة الدولية.

مرفأ جاسك: البديل الاستراتيجي لهرمز



تمنح مدينة "جاسك" إيران ميزة استراتيجية بوقوعها شرق المضيق؛ إذ تتيح لها الوصول إلى "البحر المفتوح" دون الحاجة للمرور عبر مضيق هرمز. وتعتبر نقطة بديلة وحيوية في حال تعطل الملاحة في المضيق.

وتحتضن المدينة مشروع خط أنابيب (غور–جاسك) الاستراتيجي، الذي ينقل النفط من جنوب غرب البلاد إلى ساحل بحر عُمان لتصديره مباشرة للخارج. كما تستخدمها البحرية الإيرانية كقاعدة متقدمة لمراقبة الملاحة ونقطة انتشار رئيسية لسفنها الحربية في المنطقة.



المصدر: وکالات