بعد ست سنوات خلف القضبان بتهم فساد.. الإفراج عن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب

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أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم، بالإفراج عن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب، بعد قضائه ست سنوات في السجن على خلفية قضايا فساد وهدر للمال العام.

وقال مصدر مطلع، أن نوفل العاكوب، الذي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، شمله قانون العفو العام، ما أدى إلى إطلاق سراحه.

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلقاء القبض على العاكوب، بعد اتهامه في قضايا تتعلق بالفساد الإداري والمالي. وفي عام 2023، أصدرت الجهات القضائية حكماً يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً، قبل أن يستفيد لاحقاً من قانون العفو العام ويغادر السجن.

ويُعد العاكوب من أبرز المسؤولين المحليين الذين أُدينوا في ملفات فساد خلال السنوات الماضية، في قضايا أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العراقي.