رئيس الوزراء الاتحادي يوجه بالتحقيق في "معلومات سعودية" حول هجمات بمسيّرات.. ويؤكد: لن نسمح بتهديد الجوار

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وجّه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين 27 تموز/یولیو 2026، الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق فوري وشامل حول ما ورد في بيان وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية.

تحرّي الأدلة وإجراءات قانونية

وأكدت الحكومة العراقية، في بيان أصدره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، التزامها الدستوري الثابت بمبادئ حسن الجوار، مشددة على موقفها الرافض لاستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة. وأشار البيان إلى أن الحكومة تعكف حالياً على تحرّي الأدلة والمعلومات المتوفرة، مؤكداً أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، وذلك فور ظهور نتائج التحقيقات.

علاقات أخوية راسخة

وجددت بغداد تأكيدها على أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية هي علاقات أخوية، عميقة وراسخة، تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما شددت الحكومة على أنها لن تسمح بأي محاولة تهدف للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها تحت أي ظرف.

أمن العراق واستقرار المنطقة

وختم البيان بالتأكيد على مواصلة الحكومة العراقية العمل بكل حزم لحماية أمن البلاد وتعزيز سيادتها، مع الحرص التام على المحافظة على أمن واستقرار المحيط العربي والإقليمي للعراق، بما يضمن سلامة الجميع.