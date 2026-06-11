إغلاق جزئي في مقر "البنتاغون" إثر بلاغ عن "مواد خطرة"

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس 11 حزیران/یونیو 2026، عن فرض إغلاق جزئي في أجزاء من مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وذلك في أعقاب ما وصفته فرق الإطفاء المحلية بأنه "حادث متعلق بمواد خطرة" داخل المنشأة العسكرية.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، بأنه قد صدرت أوامر "بالاحتماء في الموقع" (Shelter-in-place) للموظفين المتواجدين في المنطقة المتأثرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لـ "مشكلة تتعلق بجودة الهواء".

من جانبها، أكدت إدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون أن وحداتها المختصة، بما في ذلك "فريق التعامل مع المواد الخطرة"، تتواجد حالياً في الموقع للتعامل مع الحادث وتقييم الوضع.

ولم ترد حتى الآن تقارير إضافية عن وقوع إصابات أو طبيعة المواد المسببة لهذا الإغلاق، فيما تستمر الفرق المعنية في مباشرة مهامها داخل المقر.



المصدر: فرانس برس