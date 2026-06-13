رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي رئيس الجبهة التركمانية العراقية

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أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 13 حزيران (يونيو) 2026، رئيس الجبهة التركمانية محمد سمعان كنعان في وفاة والده.

وفيما يلي نص التعزية:

السيّد محمد سمعان كنعان المحترم

رئيس الجبهة التركمانية العراقية

نتقدم إليكم ولعائلتكم الكريمة بخالص التعازي والمواساة بوفاة والدكم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن عليكم وعلى أسرتكم بالصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان