رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي

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أربيل (كودستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 حزيران (يونيو) 2026، وفداً أمريكياً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق وسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا السفير توم برّاك.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس، والقائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كيفن لامبرت، جرى التباحث بشأن الأوضاع العامة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وجدد رئيس الحكومة الإعراب عن شكر إقليم كوردستان وتقديره للتعاون والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد السفير توم براك بمسيرة التقدم والعمران في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب يكنّ احتراماً خاصاً للشعب الكوردي وإقليم كوردستان ولقيادة الرئيس مسعود بارزاني.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية بين أمريكا والعراق وإقليم كوردستان، وتعزيز حضور ونشاط الشركات الأمريكية، ولا سيّما في قطاع الطاقة.

كما جرى التأكيد المشترك على دعم الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي وخدمة جميع المواطنين والمكونات في العراق على حد سواء وبلا تمييز، فضلاً عن حل المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان بموجب الدستور.

وفي محور آخر من اللقاء، اتفقت رؤى الجانبين على أهمية تفعيل برلمان كوردستان وإنهاء حالة الانسداد السياسي بما يضمن تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم في أقرب وقت.