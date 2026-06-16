مسرور بارزاني: الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة هي تفعيل البرلمان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026 في أربيل، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق وسوريا، توم باراك.

وبشأن فحوى اللقاء، قال مسرور بارزاني في تصريح صحفي: "عقدنا اجتماعاً إيجابياً وبنّاءً، حيث جرى التباحث في القضايا والمواضيع ذات الأهمية لإقليم كوردستان والعراق في الوقت الراهن. كما ناقشنا آليات التنسيق والعمل المشترك مع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة".

وأضاف رئيس الحكومة أن محوراً آخر من الاجتماع ركّز على العلاقات الثنائية التي تجمع إقليم كوردستان والعراق بالولايات المتحدة؛ حيث تم نقاش سبل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية في الإقليم، مبينًا أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في دعم وتعزيز الاقتصاد العراقي بشكل عام.

تشكيل حكومة إقليم كوردستان

وفيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة، شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أن الخطوة الأولى والمفصلية في هذا المسار هي تفعيل البرلمان، قائلاً: "من غير المقبول بقاء البرلمان معطلاً حتى الآن. لقد أكدنا منذ اليوم الأول أن البرلمان ملك لكافة مواطني إقليم كوردستان ولا يتبع لأي حزب سياسي، ولا يحق لأي جهة منع أو عرقلة استئناف أعماله".

وأردف مسرور بارزاني قوله: "البرلمان هو المنبر والمكان الطبيعي لمناقشة كافة الآراء والأفكار حتى وإن كانت متباينة. وبمجرد تفعيل البرلمان واستئناف جلساته، سيتم فتح باب النقاش والتفاوض الفعلي بشأن تشكيل التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان".

الاتفاق الأمريكي الإيراني

وحول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان موقف الإقليم بالقول: "نحن ندعم خيار السلام دائماً، ونرحب بأي اتفاق من شأنه أن يقود المنطقة نحو التهدئة والأمن والاستقرار".



