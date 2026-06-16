رئيس الحكومة مسرور بارزاني يزور بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يجري رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026، زيارة إلى البطريرك مار بولس الثالث نونا، بطريرك الكنيسة الكلدانية في كوردستان والعراق والعالم.

وكان البطريرك مار بولس نونا قد أشار في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، يوم الأحد 14 حزيران 2026، إلى الأهمية التاريخية لمدينة أربيل، قائلاً: "أربيل مدينة عريقة ومهمة للغاية للمسيحيين؛ حيث تتعايش هنا مختلف الأديان والمكونات بأمن وسلام ووئام".

وبخصوص جهود حكومة إقليم كوردستان، أكد بطريرك الكنيسة الكلدانية أنه تم بذل جهود كبيرة لترسيخ أسس التعايش خلال السنوات الماضية. واستذكر البطريرك بتقدير أحداث عام 2014 قائلاً: "حينما نزح المسيحيون هرباً من إرهابيي داعش، بادرت حكومة الإقليم بكل ترحيب وإخلاص إلى استضافتهم وفتحت لهم كافة أبوابها، وهو واقع يستحق التقدير والامتنان الكبيرين".

ولفت البطريرك مار بولس نونا إلى أن إقليم كوردستان ينعم باستقرار وأمن حقيقيين ورؤية واضحة للمستقبل، مضيفاً: "يعمل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بجدية لضمان حقوق المكونات كافة، مما جعل كوردستان تؤدي دوراً فاعلاً في تحقيق المساواة والتوازن بين مختلف المكونات".

وفي ختام حديثه، أعرب بطريرك الكنيسة الكلدانية عن أمله في أن تُعمم تجربة إقليم كوردستان الناجحة في هذا المجال على مناطق أخرى من العالم، لكي يعيش الجميع في ظل السلام والاستقرار.