"الناتو" يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب ويصف فتح مضيق هرمز بـ"الخطوة الهائلة"

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أربيل (كوردستان24)- أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. واعتبر روته أن الخطط المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية تمثل "خطوة هائلة إلى الأمام" في مسار استقرار المنطقة والأمن العالمي.

وأكد روته، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، قائلاً: "إن استعادة حرية المرور عبر مضيق هرمز ستكون خطوة هائلة إلى الأمام". كما كشف عن استعداد دول الحلف للانخراط في تأمين هذه العملية، مشيراً إلى أن "العديد من الحلفاء، من خلال المبادرة التي تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، على استعداد تام لدعم هذا التوجه".



المصدر: وکالات