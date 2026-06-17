ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية
أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، إن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد يستأنف حملة القصف إذا لم تعجبه.
وتابع قائلا خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا "إنها مذكرة تفاهم. وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم. إذا لم تعجبني، وإذا لم يحسنوا السلوك، فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط، حسنا؟".
وأشار ترامب إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، مضيفا أنه سيتحدث عن هذه المسألة في وقت لاحق.
المصدر: رویترز