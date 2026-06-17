ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية

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أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم الأربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، إن ‌مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد ​يستأنف حملة القصف ​إذا لم تعجبه.

وتابع قائلا ⁠خلال قمة مجموعة ​السبع في فرنسا "إنها مذكرة ​تفاهم. وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم ​وإلقاء القنابل على ​رؤوسهم. إذا لم تعجبني، وإذا لم ‌يحسنوا ⁠السلوك، فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط، ​حسنا؟".

وأشار ترامب ​إلى ⁠أن مذكرة التفاهم مع إيران ​لا تتضمن تخفيفا ​فوريا ⁠للعقوبات المفروضة على طهران، مضيفا أنه سيتحدث ⁠عن ​هذه المسألة في ​وقت لاحق.



المصدر: رویترز