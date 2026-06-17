نظرة على اجتماع قادة مجموعة السبع صباح اليوم

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أربيل (كوردستان24)- اجتمع قادة العالم في جلسة عمل بمدينة إيفيان ليه بان الفرنسية صباح اليوم الاربعاء 17حزیران/یونیو 2026، في ختام قمة مجموعة السبع لهذا العام.

جاء الاجتماع عقب إصدارهم بيانًا مشتركًا تناول طيفًا واسعًا من القضايا الجيوسياسية، بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت مجموعة السبع إنها ستعزز العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تستهدف قطاعي النفط والغاز، بالتوازي مع زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي والأنظمة الإضافية والصواريخ الاعتراضية، فضلا عن الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وأضافت المجموعة، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن هذا الدعم الإضافي سيستند إلى ما وصفته بالزخم الجديد الذي أحرزته أوكرانيا نتيجة التقدم الذي حققته قواتها في ساحة المعركة خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء في البيان: "نعتبر أن هذا هو الوقت المناسب للمضي قدما في اتخاذ إجراءات إضافية، بعدما توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق ندعمه لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة".