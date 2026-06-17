وفد "إمرالي" من البرلمان التركي: لا سلام مستدام بدون إطار قانوني رسمي

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أربيل (كوردستان24)- قرر البرلمان التركي تمديد أعمال دورته التشريعية الحالية لفترة غير محددة، والعدول عن الذهاب إلى العطلة السنوية التي كانت مقررة في الأول من تموز/يوليو المقبل. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصعيد الجانب الكوردي لضغوطاته من أجل صياغة إطار قانوني لعملية السلام قبل فض الانعقاد.

ووفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية التركية، فقد صدر قرار التمديد استناداً إلى المادة (93) من الدستور والمادة (5) من النظام الداخلي للبرلمان. وبموجب هذا القرار، الذي تم التصديق عليه في الجلسة العامة رقم (102) المنعقدة بتاريخ 16 حزيران/يونيو، سيواصل البرلمان مهامه التشريعية دون الانقطاع الذي كان مفترضاً مطلع الشهر القادم.

وفي سياق متصل، دعا ممثلو الجانب الكوردي إلى استثمار فرصة تمديد عمل البرلمان لاتخاذ خطوات ملموسة فيما يخص عملية السلام. وشدد القادة الكورد على ضرورة إرساء ركائز قانونية متينة لعملية الحل قبل خروج البرلمان في عطلته الصيفية المؤجلة، لضمان استمرارية المسار السياسي.

وضمن هذه الجهود، عقد "وفد إمرالي" اجتماعاً يوم أمس مع رئيس البرلمان التركي. وخلال اللقاء، استعرض الوفد بعمق الأهمية الاستراتيجية لدور المؤسسة التشريعية في حل القضية الكوردية، مؤكدين أن اتخاذ "خطوات قانونية" فورية هو السبيل الوحيد لإضفاء الطابع الرسمي على عملية السلام وحمايتها من أي عرقلة أو توقف مستقبلي.