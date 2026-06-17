الامن الامريكي يعلن إحباط مخطط استهداف ترامب وكبار المسؤولين الامريكيين

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، اليوم الأربعاء، عن إحباط خطة "إرهابية" معقدة كانت تستهدف الهجوم على البيت الأبيض خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة (UFC) حضرها الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين مطلع الأسبوع الحالي.

وكشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كاش باتيل، عبر منصة "إكس"، أن العملية الاستباقية شملت عدة ولايات وأسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص. وبحسب تقارير أوردتها شبكة "فوكس نيوز" وأكدتها وزارة العدل، فإن المخطط كان يعتمد على سيناريو دقيق يبدأ بإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة لاستهداف أبنية قرب البيت الأبيض، بهدف إحداث حالة من الفوضى تفرض عملية إجلاء واسعة.

وأوضحت التحقيقات أن المهاجمين خططوا لتوجيه الحشود، بما في ذلك "أهداف ذات قيمة عالية"، نحو قنّاصة تمركزوا مسبقاً في محيط المكان، مع وجود "موجة ثانية" كانت تستعد لاقتحام بوابات البيت الأبيض.

أفادت وزارة العدل بتوجيه تهم لخمسة أشخاص حتى الآن، بينما حدد المحققون هوية 23 شخصاً آخرين ضمن "شبكة محتملة". ومن أبرز المتهمين شاب يدعى تايسن بروبر (19 عاماً) من ولاية أوهايو، أُلقي القبض عليه بعد بلاغ من والدته حول تواصله مع جماعات متطرفة. وضبطت السلطات في منزله أسلحة نارية وآلاف الطلقات ومعدات تكتيكية، مع قائمة أهداف شملت أعضاء في الكونغرس.

من جانبه، أكد مدير جهاز الخدمة السرية، شون كوران، أن الفرق الأمنية والتقنية عملت على مدار الساعة لتأمين الفعالية وتحديد الضالعين في المخطط ومحاسبتهم.

وقعت هذه الأحداث تزامناً مع فعالية "يو إف سي فريدوم 250" (UFC Freedom 250) التي أقيمت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، احتفالاً بعيد ميلاد الرئيس ترامب الثمانين وبدء احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأثارت الحادثة سجالاً سياسياً حاداً؛ حيث وصف نائب الرئيس، جاي دي فانس، المخطط بأنه "إرهابي ومنسق"، متهماً الخطاب الديمقراطي "المناهض لترامب" بإذكاء العنف السياسي. في المقابل، يرى معارضو الرئيس أن خطابه التحريضي هو المسؤول عن حالة الاحتقان في البلاد.

يُذكر أن هذا التهديد يأتي في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال والتهديدات التي استهدفت ترامب في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في البيت الأبيض إلى مستويات غير مسبوقة تشمل أنظمة دفاع جوي وقوات تدخل سريع متأهبة دائماً.