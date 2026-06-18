البيت الأبيض يحيل للكونجرس نص الاتفاق المؤقت مع إيران

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أربيل (كوردستان24)- أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض ​أرسل إلى الكونجرس اليوم الخميس 18 حزیران 2026، نسخة ‌من الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الرئيس ​دونالد ترامب للاتفاق الرامي لإنهاء الحرب ​بين البلدين.

وتطابقت الشروط الواردة في الوثيقة ⁠المقدمة إلى الكونجرس مع تفاصيل الاتفاق ​المؤقت التي عرضها مسؤول أمريكي أمس ​الأربعاء.

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وتبدأ الوثيقة، المعنونة "مذكرة تفاهم إسلام اباد بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية"، بإعلان وقف ​فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع ​الجبهات، بما في ذلك لبنان.