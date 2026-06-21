مسرور بارزاني: جامع بارزاني الكبير سيُشيد بأيدي عاملة محلية

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أربيل (كوردستان 24)- وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان حجر الأساس لجامع بارزاني الكبير في أربيل، الذي سيقام على مساحة تبلغ مليوني متر مربع وينفذ بأيدي عاملة محلية؛ معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن يصبح المشروع مركزاً كبيراً للعلم والعرفان وخدمة الوطن.

واليوم الأحد، 21 حزيران 2026، نشر رئيس حكومة إقليم كوردستان، ، رسالة عبر منصة (إكس) بخصوص وضع حجر الأساس لجامع بارزاني الكبير في أربيل.

وذكر مسرور بارزاني في رسالته: "من دواعي الفخر أننا وضعنا حجر الأساس لجامع بارزاني الكبير في أربيل، الذي سيُشيد على مساحة مليوني متر مربع وبأيدي عاملة محلية، وسيكون عند اكتماله أكبر جامع في العالم".

كما أشار رئيس حكومة الإقليم إلى أنه "مثلما كانت المساجد عبر تاريخ كوردستان صروحاً لتنشئة العلماء والقادة، ومركزاً للمشورة ووحدة شعبنا، فإننا نأمل أن يصبح هذا الجامع أيضاً مركزاً كبيراً لمعرفة الله والعرفان والعلم وخدمة الوطن".