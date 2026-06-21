هيئة الاستثمار تعلن عن 24 مشروعاً سياحياً استراتيجياً في عموم الإقليم

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أربيل (كوردستان 24)- في إطار جهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاع السياحي، أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن خارطة طريق جديدة للاستثمار تضم 24 مشروعاً استراتيجياً موزعة على مختلف المحافظات والإدارات المستقلة. تم إعداد هذه المشاريع بدعم من هيئة الاستثمار والهيئة العامة للسياحة، مع توفير الأراضي والبنية التحتية اللازمة لها.

وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، قد صرح سابقاً خلال معرض الشرق الأوسط للسياحة قائلاً: "تبذل حكومتنا قصارى جهدها لتسهيل الاستثمار وتطوير هذا القطاع، ليصبح مصدراً مستداماً للدخل في إقليم كوردستان". وأكد رئيس الوزراء أن السياحة وسيلة فعالة لتعريف العالم بكوردستان وشعبها وثقافتها وتاريخها وجغرافيتها الخلابة، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

تفاصيل الفرص الاستثمارية حسب المحافظات والإدارات:



محافظة أربيل

تستعد العاصمة أربيل لتحول كبير في القطاع السياحي عبر ثلاثة مشاريع رئيسية:

1-مشروع قرية "جنيران" (شقلاوة): منتجع عصري في قرية خلابة محاطة بالغابات، تبعد 50 كم عن مركز أربيل. (المساحة: 200 دونم / 500,000 م²).

2-مشروع "توسكة" (سفین): سياحة بيئية في سفوح جبل سفين، توفر بيئة مثالية للمغامرات. (المساحة: 16 دونماً / 40,000 م²).

3-مشروع "كوبال" (الزاب الكبير): مجمع سياحي على ضفاف النهر بموقع استراتيجي على طريق أربيل-دهوك. (المساحة: 18 دونماً / 45,000 م²).

محافظة السليمانية



تعد "عاصمة الثقافة" وجهة رئيسية للتطوير السياحي عبر:

1-مشروع نهر سيروان (دربنديخان): منتجع بيئي على ضفاف النهر يوفر فرصاً للسياحة المائية. (المساحة: 124 دونماً / 308,995 م²).

2-مشروع "بيرمكرون" (دوكان): سياحة مغامرات وتراثية في منطقة جبلية وتاريخية. (المساحة: 120 دونماً / 300,000 م²).

3-مشروع كهف "هزار ميرد": يهدف لدمج السياحة التاريخية (العصر الحجري) مع رياضة تسلق الجبال. (المساحة: 163 دونماً / 407,000 م²).



محافظة دهوك

تطرح "دهوك الملونة" التي تستقبل سنوياً أكثر من مليوني سائح، فرصاً ذهبية:

1-مشروع "كلي زاويتة": منتجع متكامل في واحدة من أكثر المناطق خضرة، مع إمكانية إنشاء "تلفريك". (المساحة: 19 دونماً / 47,935 م²).

2-مشروع جبل "زاوا": سياحة بانورامية تطل على كامل المدينة، على بعد 20 دقيقة من المركز. (المساحة: 5 دونمات / 12,185 م²).

3-مشروع سد دهوك: بناء شاليهات ومرافق ترفيهية على ضفاف البحيرة. (المساحة: 0.8 دونم / 2,000 م²).



محافظة حلبجة

تسعى المحافظة المشهورة بطبيعة "هورامان" لجذب استثمارات كبرى:

1-مشروع "سرچاوەی ريشين" (خورمال): منتجع متكامل بمياه عذبة في سفوح جبل "سورين". (المساحة: 12.8 دونماً / 32,100 م²).

2-مشروع "سرچاوەی زلم" (بيارة): سياحة بجوار الشلالات والغابات الكثيفة. (المساحة: 13 دونماً / 32,500 م²).

3-مشروع "أويسير": في قلب هورامان بين بساتين الجوز والينابيع الباردة.



إدارة كرمیان المستقلة

تستعد لتصبح مركزاً جديداً للاستثمار السياحي:

1-مشروع سد "باوه شاسوار" (كفري): مجمع سياحي عائلي بين جبلين على النهر. (المساحة: 50 دونماً / 125,000 م²).

2-مشروع "قوله برز" (كلار): منتجع متنوع للمغامرات على ضفاف نهر سيروان. (المساحة: 100 دونم / 250,000 م²).

3-مشروع مصيف "سرتك" (خانقين): سياحة جبلية ونهرية في منطقة طبيعية بكر. (المساحة: 50 دونماً / 125,000 م²).



إدارة سوران المستقلة

أغنى مناطق الإقليم بالموارد المائية والجبال الشاهقة:

1-مشروع جبل "هلكورد" (جومان): إنشاء أكبر منتجع للتزلج على الجليد بمستوى عالمي. (المساحة: 295 دونماً / 737,230 م²).

2-مشروع كهف "بيستون" (خليفان): سياحة تاريخية في كهف يعود لعصر "النياندرتال". (المساحة: 8 دونمات / 20,375 م²).

3-مشروع نبع "دنكارة" (رواندز): منتجع وحديقة مائية (أكوا بارك) في بيئة باردة. (المساحة: 6 دونمات / 15,000 م²).



إدارة راپرین المستقلة

تمتاز بمساحات خضراء واسعة وإطلالات على بحيرة دوكان:

1-مشروع جبل "ماكوك" (حاجياوا): سياحة بانورامية ومغامرات تطل على البحيرة. (المساحة: 280 دونماً / 700,000 م²).

2-مشروع سفح جبل "كيوة رش" (رانية): منتجع متنوع يضم تلفريك وقرية سياحية. (المساحة: 100 دونم / 250,000 م²).

3-مشروع منطقة "كوية-دلكة" (بشدەر): سياحة في أحضان جبال "آسوس" وعلى ضفاف الزاب الصغير. (المساحة: 100 دونم / 250,000 م²).



إدارة زاخو المستقلة

تشهد تحولاً اقتصادياً كبيراً عبر مشاريع استراتيجية:

1-مشروع "زريزة" (باتيفا): أضخم فرصة استثمارية سياحية في المنطقة. (المساحة: 2175 دونماً / 5,437,500 م²).

2-مشروع "شرانش" (دركار): استثمار بجوار شلال بارتفاع 35 متراً. (المساحة: 120 دونماً / 301,000 م²).

3-مشروع "كشان" (باتيفا): سياحة جبلية وبيئية في منطقة غنية بالأنهار والخضرة. (المساحة: 25 دونماً / 622,000 م²).



حوافز وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين:

لضمان نجاح هذه المشاريع، قدمت حكومة الإقليم مجموعة من الامتيازات القانونية والمالية:

-توفير الأراضي: تلتزم الحكومة بتوفير الأرض وإيصال كافة الخدمات (طرق، مياه، كهرباء، إنترنت) للموقع.

-إعفاءات ضريبية: إعفاء المستثمر من كافة الضرائب والرسوم غير الجمركية لمدة 10 سنوات.

-إعفاءات جمركية: إعفاء المواد الأولية المستوردة من الضرائب الجمركية لمدة 5 سنوات.

-الملكية الكاملة: يحق للمستثمرين الأجانب تملك المشروع بنسبة 100%.

-تحويل الأموال: يسمح للمستثمر بتحويل كامل الأرباح ورأس المال إلى الخارج.



الفرص متاحة الآن، ويمكن للمستثمرين البدء بالإجراءات عبر الموقع الرسمي (invest.gov.krd) أو مراجعة دوائر هيئة الاستثمار.