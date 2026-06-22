تجارة كوردستان تعلن استمرار إضافة الأطفال دون الـ12 عاماً للبطاقة التموينية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية التجارة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استمرار المكاتب والمنصات المختصة في عملية إضافة الأطفال حديثي الولادة ودون سن الـ12 عاماً إلى البطاقة التموينية الإلكترونية.

داعيةً رب الأسر إلى توخي أعلى درجات الدقة والوضوح أثناء إدخال البيانات الشخصية.

وقال المدير العام للتجارة، نوزاد شيخ كامل، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن هذه الإجراءات الحكومية تأتي لضمان الشمول الكامل لجميع الأطفال بمستحقاتهم الغذائية والمالية الشهرية.

مؤكداً أن الخطوة تمثل ركيزة أساسية لضمان عدم حرمان أي طفل من حقوقه المعيشية الأساسية.

وحث شيخ كامل العائلات والمواطنين على مراجعة المنظومة الرقمية وإتمام عملية التسجيل الإلكتروني بعناية فائقة وتجنب الأخطاء الإملائية أو التقنية.

مشدداً على أن تسجيل البيانات الرسمية بطريقة صحيحة هو الضمانة القانونية الوحيدة لتأمين حصص الأطفال الغذائية الشهرية دون معوقات.