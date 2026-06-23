"سنتكوم" تعلن رفع الجاهزية القصوى في الشرق الأوسط وتحرك حاملة الطائرات "جورج بوش"

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أربيل (كوردستان 24)-أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها في منطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى واستعداد دائم لمواجهة أي مستجدات أمنية قد تطرأ على الساحة.

وذكرت القيادة المركزية في بيان صدر اليوم الثلاثاء، 23 حزيران/يونيو 2026، أن حاملتي طائرات أمريكيتين تواصلان تنفيذ مهامهما العملياتية في المنطقة، مشددة على أن القوات الأمريكية ستبقى في حالة يقظة تامة وجاهزية مستمرة للتعامل مع أي تغييرات ميدانية.

ووفقاً للبيان، فإن حاملة الطائرات "جورج بوش" بدأت بالفعل تحركاتها في مياه بحر العرب لتنفيذ المهام الموكلة إليها، وذلك في إطار تعزيز الوجود العسكري والبحري للولايات المتحدة في الممرات المائية الحساسة والاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.