المتحدث باسم الحكومة: لا توجد أي مشكلة في إرسال الرواتب

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أربيل (كوردستان24)- صرح بيشوا هوراماني، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، 24 حزيران 2026، لموقع "كوردستان 24"، بأن القرار السابق للحكومة الاتحادیة بشأن إرسال 120 مليار دينار من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان إلى بغداد يفتقر إلى السند القانوني.

وكشف المتحدث باسم الحكومة أنه من أجل المصلحة العامة وتفهماً للوضع المالي، فإنهم في حوار مع رئيس الوزراء العراقي لتقليل هذا المبلغ، وهناك تفاهم جيد بهذا الخصوص.

وبخصوص رواتب الموظفين، صرح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بأنه لا توجد أي مشكلة بشأن إرسال الرواتب من قبل بغداد، وغالباً ما يتم إرسال رواتب إقليم كوردستان بعد توزيع رواتب الموظفين في العراق.

وفيما يتعلق بتنفيذ نظام "أسيكودا"، ذكر بيشوا هوراماني أن أربيل وبغداد قريبتان من التوصل إلى اتفاق، وأن استكمال إجراءات هذا النظام الجديد في المنافذ الحدودية يتطلب أربعة أشهر.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أنه من المقرر أن يصل وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، 29 حزيران، لمناقشة قضية "أسيكودا" ووضع المنافذ الحدودية مع نظرائهم. كما شدد على أنه لا توجد حالياً أي عوائق بشأن إيرادات المنافذ الحدودية بين أربيل وبغداد.

وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان أنهم طالبوا باستئناف منح الدولار بالسعر الرسمي للتجار خلال فترة الأربعة أشهر التي سيتم فيها تثبيت النظام، وفي الوقت نفسه، إزالة السيطرات (النقاط الجمركية الداخلية) الموضوعة بين المدن والتي أصبحت عائقاً أمام التجار.