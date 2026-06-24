جمجمال تحتفي بالسينما والذاكرة.. توزيع جوائز مهرجان أفلام الإبادة الجماعية السادس

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أقامت مديرية الثقافة والفنون في جمجمال الدورة السادسة لـ "مهرجان جمجمال لسينما الإبادة الجماعية (الجينوسايد)" بمشاركة 43 فيلماً، حيث احتضنت قاعة الثقافة في المدينة فعاليات المهرجان وشهدت توزيع الجوائز على الفائزين.

وفي تصريح لـ كوردستان 24 اليوم الأربعاء، 24 حزيران 2026، أفاد مدير المهرجان، إدريس شوكت، قائلاً: "من بين 84 فيلماً رُشحت للمهرجان، تمكن 43 فيلماً فقط من اجتياز مرحلة الاختيار والقبول. وقد قُسمت هذه الأفلام لاحقاً إلى قسمين؛ دخل أحدهما في المسابقة الرسمية الخاصة بأفلام الإبادة الجماعية، بينما اختير القسم الآخر للعرض الخاص ضمن برنامج كورنال".

وفي سياق حديثه عن توزيع الجوائز، أوضح شوكت أن لجنة التحكيم وزعت 12 جائزة على الأفلام المشاركة؛ حيث حصد فيلم "قصر النمل" (کۆشکی مێرولەکان) للمخرج توفيق أمان الجائزة الأولى في فئة الأفلام الروائية، ونال فيلم "الملف رقم 1" (فایلی ژمارە 1) للمخرجة سوناي جليل زنكنة الجائزة الثانية.

في حين ذهب المركز الثالث للفئة نفسها إلى فيلم "حلم بلا لسان" (خەونا بێزمان) للمخرج مظلوم باران تكين. أما في فئة الأفلام الوثائقية، فقد اختير فيلم "الحياة في الأرشيف" (ژیان لە ئەرشیفدا) للمخرج برهان أحمدي كفيلم فائز، بينما نال فيلم "الليمون يعرف كل شيء" (لیمۆ هەمووشتی دەزانی) للمخرج إدريس محموديان جائزة فئة أفلام "كورنال".

وأضاف مدير المهرجان أن لجنة التحكيم قررت أيضاً منح 7 جوائز تقديرية خاصة تكريماً لعدد من الأعمال المتميزة واللافتة، وهي: فيلم "سياج" (پەرژین) للمخرجة ساكار عثمان، وفيلم "سيتَاف" (سیتاف) للمخرج ديلان توفيق، وفيلم "رائحة البارود، الدستور" (بۆنی باروت، دەستور) للمخرج فرشيد عبدي، وفيلم "التعافي" (چاکبوونەوە) للمخرجة إلهام رحيمي، وفيلم "الحرب واللون" (جەنگ و ڕەنگ) للمخرج عدنان زندي، وفيلم "النيشان" (نیشان) للمخرج ريمان رنج.

يُذكر أن الدورة السادسة لمهرجان جمجمال لسينما الإبادة الجماعية كانت قد انطلقت يوم الأحد، 21 حزيران 2026، في نصب الأنفال التذكاري وقاعة الثقافة في جمجمال، واستمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام.