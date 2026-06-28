خميس الخنجر يشيد بحملة مكافحة الفساد: خطوة عظيمة لاسترداد أموال الدولة وترسيخ القانون

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، عن تأييده الكامل للإجراءات القضائية والأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات لملاحقة ملفات الفساد، واصفاً إياها بـ"الخطوة العظيمة" لإنفاذ القانون واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

وقال الخنجر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، إن ملاحقة المتورطين في الاعتداء على المال العام أو مستغلي المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تمثل ركيزة أساسية لبناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها.

وثمن الخنجر الدور الوطني لمجلس القضاء الأعلى، والجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في حماية المال العام، مشدداً على أن هذه التحركات تعزز من هيبة الدولة وسلطة القانون.

وفي سياق متصل، وجه الخنجر نداءً إلى جميع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والنخب الوطنية، بضرورة مساندة هذه الإجراءات بشكل فاعل. كما دعا إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لعرقلة هذه الجهود أو التأثير عليها، مشدداً على ضرورة "عدم توفير الغطاء لأي فاسد مهما كان موقعه أو انتماؤه السياسي".

تأتي تصريحات الخنجر في وقت تشهد فيه البلاد حملة أمنية وقضائية واسعة أسفرت عن اعتقال مسؤولين وشخصيات بارزة بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع هدر المال العام وتحسين الأداء المؤسسي.