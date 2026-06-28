إقليم كوردستان يُسلم النائب زياد الجنابي إلى السلطات الاتحادية في بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، بأن سلطات إقليم كوردستان قامت بتسليم عضو مجلس النواب العراقي، زياد الجنابي، إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، وذلك عقب اعتقاله في مدينة أربيل.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عملية التسليم جاءت بعد توقيف النائب من قبل القوات الأمنية في محافظة أربيل، دون الكشف عن توقيت الاعتقال بدقة.

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات الأمنية أو الحكومية توضح الأسباب الكامنة وراء اعتقال الجنابي، كما لم يتم الكشف عن طبيعة التهم الموجهة إليه أو تفاصيل ملفه القضائي.