إقليم كوردستان يسلم ثلاثة متهمين بقضايا فساد إلى بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- ألقت المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان القبض على ثلاث شخصيات بارزة مطلوبة من قبل هيئة النزاهة والحكومة الاتحادية بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة. وأفاد مراسل "كوردستان 24" بأن عملية تسليمهم جرت عند سيطرة (نقطة تفتيش) "شێراوە".

وفي تفاصيل الخبر، قال مراسل "كوردستان 24"، هوشمند صادق، اليوم الأحد 28 حزيران 2026: "في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاحد 28 حزیران 2026، وبناءً على طلب رسمي من الحكومة العراقية وهيئة النزاهة، اعتقلت القوات الأمنية في إقليم كوردستان ثلاثة متهمين مقيمين في أربيل، وسلمتهم إلى القوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل "كوردستان 24"، فإن الأشخاص الثلاثة الذين سُلموا إلى بغداد هم كل من: (زياد الجنابي، هند عباسي، ومحمد مياحي)، وتدرج أسماؤهم ضمن قائمة المتورطين في قضايا فساد وهدر المال العام في العراق.

وأشار المراسل إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الإجراءات القانونية والدستورية، ودعماً للحملة الكبرى التي تشنها الحكومة الاتحادية لمكافحة الفساد. وقد تواجدت القوات الأمنية التابعة للإقليم لنحو ساعة في سيطرة "شێراوە" حتى إتمام كافة الإجراءات القانونية لتسليم المطلوبين إلى الجهات العراقية المختصة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن هذه الحملة لن تقتصر على أربيل فحسب، بل إن حكومة إقليم كوردستان قررت تقديم التعاون الكامل لبغداد لاعتقال أي متهم يلجأ إلى مدن أربيل، السليمانية، ودهوك.

يُذكر أنه تم حتى الآن اعتقال أكثر من 47 شخصاً في بغداد ومدن أخرى ضمن هذه الحملة التي انطلقت مؤخراً، وشملت المعتقلين رؤساء أحزاب، ورؤساء كتل برلمانية، وأعضاء في هيئة النزاهة، ونواباً.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية العراقية قد نفذوا، فجر اليوم الأحد، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى والنواب بتهم التورط في ملفات فساد.