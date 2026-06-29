الخارجية الإيرانية: لا محادثات مع أمريكا في الأيام المقبلة

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أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، إنه لا توجد محادثات مقررة بين إيران والولايات المتحدة في الأيام المقبلة، مضيفاً أن وفداً فنياً إيرانياً سيزور قطر هذا الأسبوع، لكن ذلك لا علاقة له بزيارة مسؤولين أمريكيين إلى البلد الخليجي.

وأضاف بقائي في بيان أن طهران لم تبدأ مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، إذ يتطلب ذلك تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم، وهو ما يمثل أولوية لإيران حالياً.

من جهة أخرى، قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي اليوم، إن خبراء إيرانيين وعمانيين سيطلقون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز في الأيام المقبلة، مضيفاً أن إيران ستحاول عرقلة السفن خارج المسارات المحددة.



المصدر: رویترز