محافظ دهوك يجري مباحثات رفيعة في ألمانيا لتطوير القطاعات الاقتصادية والصحية

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أربيل (كوردستان 24)- في إطار حراك دبلوماسي لتعزيز التعاون الدولي، استقبل رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية، جيم أوزديمير، اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، وفداً رسمياً من محافظة دهوك برئاسة المحافظ علي تتر، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها الوفد إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

في مستهل اللقاء، نقل محافظ دهوك تحيات وتقدير الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى السيد جيم أوزديمير، مهنئين إياه بمناسبة توليه مهام منصبه رئيساً لوزراء الولاية، ومتمنين له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه، أعرب أوزديمير عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط ألمانيا وإقليم كوردستان، مؤكداً حرص ولايته على تعزيز أواصر التعاون مع محافظة دهوك بشكل خاص.

وشهد الاجتماع اتفاقاً على توسيع نطاق التنسيق المشترك ليشمل مجالات حيوية، أبرزها: الاقتصاد، الاستثمار، الزراعة، الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى الملفات الإنسانية.

وفي سياق متصل، عقد وفد محافظة دهوك اجتماعاً مع "فلوريان هاسلر"، الوزير الأول والمسؤول عن الملف التجاري في الولاية، حيث قدم الوفد التهاني له بمناسبة إعادة انتخابه، وبحث الطرفان سبل تفعيل التبادل التجاري وتنشيط حركة الاستثمار.

وتركزت المباحثات على كيفية الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة والخبرات التقنية لتطوير القطاعات الخدمية والبنى التحتية في محافظة دهوك، بما يضمن تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة ويدفع بعجلة التنمية في المنطقة. تأتي هذه الزيارة في وقت يسعى فيه إقليم كوردستان إلى تمتين علاقاته الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية.