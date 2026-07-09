بلومبرغ: شلل شبه تام في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز جراء التوترات الأمنية

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أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الخميس، بأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي تشهد توقفاً شبه كامل، وذلك استناداً إلى أحدث بيانات تتبع السفن والملاحة الدولية.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن حركة عبور الناقلات والسفن التجارية في المضيق انخفضت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن التحركات المحدودة المتبقية باتت تقتصر على مسار ملاحي ضيق محاذٍ للجانب الشمالي من المضيق، والذي يخضع لتدابير رقابية صارمة من قِبل السلطات الإيرانية.

في المقابل، سجلت حركة الشحن عبر المسار الجنوبي المقابل لسواحل سلطنة عُمان تراجعاً حاداً، بعد أن فضلت العديد من شركات الملاحة العالمية تغيير مسارات سفنها وتجنب المرور بالمنطقة، تفادياً للمخاطر الأمنية المتصاعدة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تشديد قبضته الرقابية على الممرات المائية الحيوية بالمنطقة، مؤكداً فرض قيود صارمة على أي مسارات بحرية لا تتماشى مع الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تحددها طهران.

ويعيش مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية، حالة من التوتر العسكري المتصاعد على خلفية جولات تبادل الضربات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط إصرار إيراني على أن تنظيم حركة الملاحة في المضيق يقع ضمن الصلاحيات والترتيبات الإيرانية الخالصة.