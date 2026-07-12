وزير الخارجية الباكستاني يدعو في اتصال مع نظيره الإيراني إلى "ضبط النفس"

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أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى "خفض التصعيد" و"ضبط النفس" بين أطراف النزاع في إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني الأحد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في البيان الصادر عقب الاتصال بين إسحاق دار وعباس عراقجي أن "المسؤولَين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع الإقليمي" مضيفة أن دار"شدد على أن الحوار والدبلوماسية لا يزالان السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق سلام واستقرار دائمَين في المنطقة".

AFP