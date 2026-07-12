إعلان الحداد العام في قطر لمدة 4 أيام إثر وفاة أمير البلاد السابق
أربيل (كوردستان24)- أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام في كل أنحاء الدولة، إثر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن الديوان الأميري أن الحداد العام يبدأ من اليوم الأحد الموافق 12 تموز 2026، وأنه سيتم تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم غد الإثنين على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد المقبل.
وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم الاحد أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاماً.