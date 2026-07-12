إدارة سوران تبدأ تحضيرات واسعة لاستقبال الزوار الشيعة المتوجهين إلى كربلاء والنجف

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أربيل (كوردستان24)- بدأت إدارة سوران المستقلة تحضيرات واسعة النطاق لاستقبال الزوار الشيعة الوافدين للمشاركة في مراسيم أربعينية الإمام الحسين، والذين يتوجهون عبر منفذ حاجي عمران الحدودي نحو مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، بكر سليمان، بأنه منذ عدة أيام انطلقت الاستعدادات في مصيف "كاني ماران" بمنطقة كلي علي بك لاستقبال الزوار القادمين من جمهورية إيران الإسلامية إلى إقليم كوردستان، مبيناً أن محطة الاستقبال الأولى ستكون في منفذ حاجي عمران، بينما خُصصت المحطة الثانية في مصيف "كاني ماران".

وبخصوص الخدمات المقدمة، جرى تنظيم محطات التفتيش والاستراحة بشكل متكامل؛ حيث شملت نصب الخيام الكبيرة وتوفير المستلزمات الغذائية والأشربة كافة، بالإضافة إلى نشر مفارز الدفاع المدني والكوادر الطبية في المواقع لمتابعة الأوضاع وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للزوار.

ووفقاً للخطة المقرة، سيتم تفويج ونقل آلاف الزوار بعد أخذ قسط من الراحة في المحطات المخصصة عبر حافلات وسيارات نقل جماعي خاصة إلى المحطات التالية المحددة في مسار رحلتهم.

يُذكر أنه منذ خمس سنوات، تواصل حكومة إقليم كوردستان تقديم التسهيلات والخدمات المتنوعة لمئات الآلاف من الزوار، لضمان مرورهم بأمان وسلامة عبر أراضي الإقليم لتأدية مراسيمهم الدينية في مدينتي النجف وكربلاء.



