القيادة المركزية الأميركية تعلن بدء إجراءات فرض حصار بحري ضد طهران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين 13 تموز 2026، عن عزمها البدء بتنفيذ حصار بحري شامل على إيران، في تطور عسكري بارز من شأنه إعادة تشكيل معادلات الأمن والملاحة في المنطقة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المتحدث الرسمي باسم "سنتكوم" قوله إن القيادة العسكرية تعمل في الوقت الراهن على وضع اللمسات الأخيرة وصياغة التفاصيل العملياتية، وتجري التنسيقات اللازمة لضمان إعادة فرض الحصار البحري بفاعلية.

وأكد المتحدث في تصريحاته أن الإجراءات التنفيذية للحصار ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من مساء اليوم، مشيراً إلى أن القيادة المركزية ستصدر بياناً تحدد فيه التوقيتات الدقيقة والآليات الرسمية لبدء العمليات البحرية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عزمه فرض رسم بنسبة 20 في المئة على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال "ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم +حُرّاس مضيق هرمز+، لكن حرصا على الإنصاف، ستتقاضى مقابلا يعادل 20 في المئة من قيمة الشحنات".

وأوضح أن هذا الرسم سيتيح "تغطية مجمل التكاليف اللازمة لتنفيذ مهمة ضمان أمن وسلامة هذه المنطقة الشديدة الاضطراب من العالم"، مضيفا أن "العمل بهذا الإجراء سيبدأ فورا".

وسبق ذلك التصريح إعلانٌ لترامب حول إعادة فرض "الحصار على موانئ إيران" مجددا.

وأكد في تدوينة عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ آلية جديدة في مضيق هرمز "على الفور"، مع تبني دور مباشر في تأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقال ترامب، في بيان، إن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا، سواء بموافقة إيران أم من دونها".

مضيفًا أن الولايات المتحدة "تعيد فرض الحصار الإيراني"، الذي قال إنه "لا يمنع سوى السفن الإيرانية أو وكلائها من الدخول إلى المضيق أو الخروج منه".

وأوضح أن جميع الدول الأخرى "ستتمتع بحق استخدام المضيق بصورة عادلة ومفتوحة"، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة الدولية عبر الممر البحري.