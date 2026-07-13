المنظمة البحرية الدولية ترفض ضريبة ترامب في هرمز: لا أساس قانوني لها

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أربيل (كوردستان 24)- أعربت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضريبة بنسبة 20% على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

مؤكدة خلو القرار من أي غطاء قانوني دولي.

جاء الموقف الأممي رداً على إعلان الرئيس الأمريكي فرض حصار بحري على إيران، واعتزام واشنطن تحصيل ما نسبته 20% من قيمة الشحنات البحرية المارة عبر المضيق كـ"بدل تعويض" لعمليات الحراسة الأمريكية المقترحة.

وسادت حالة من القلق والأوساط التجارية وقطاع النقل البحري العالمي. وتساءل مسؤول بحري رفيع لـ "رويترز" عن طبيعة الضمانات الأمنية التي ستقدمها واشنطن مقابل هذه الجباية الكبيرة، ومدى مساهمة هذا الإجراء في تأمين سلامة الممرات المائية.

وتترقب العواصم الاقتصادية والمنظمات الدولية لجوء واشنطن إلى تطبيق هذا القرار بشكل فوري، وسط تحذيرات من استنفار قانوني واقتصادي دولي لمواجهة تداعيات هذا الإجراء غير المسبوق في تاريخ الملاحة البحرية الدولية.