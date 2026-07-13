الدفاع السعودية تعترض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون نحو جنوب المملكة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الاثنين 13 تموز 2026، عن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المناطق الجنوبية للمملكة.

يأتي هذا الهجوم الباليستي عقب تصريحات شديدة اللهجة للمتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، اعتبر فيها أن الغارات الجوية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي بمثابة "رصاصة الرحمة" على جهود خفض التصعيد، مهدداً برد عسكري وشيك.

وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة قد اتهمت الطيران السعودي بشن سلسلة غارات مباشرة على المطار.

وتفاقمت حدة التوتر الإقليمي بعد اتهامات رسمية وجهتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى طهران.

حيث أكد وزير الدفاع اليمني أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار انتهاك السيادة والأجواء اليمنية من قِبل الطائرات الإيرانية الداعمة للحوثيين.

وشدد وزير الدفاع اليمني في تصريحات حازمة على أن القوات المسلحة اليمنية استنفدت مبررات ضبط النفس، وأنها ستتعامل بحسم وتتصدى بكافة الوسائل الدفاعية المتاحة لأي تحليق أو اختراق جوي إيراني معادٍ فوق الأراضي اليمنية.