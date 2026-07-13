الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية ومسيّرات

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الاثنين 13 تموز 2026، عن تنفيذ ضربة انتقامية واسعة النطاق استهدفت مطار أبها الدولي في عمق الأراضي السعودية، وذلك بعد ساعات وجيزة من تعرض مطار صنعاء الدولي لغارات جوية متتالية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية مشتركة بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات الانتحارية ضد مطار أبها الدولي.

مؤكداً أن الضربات "حققت أهدافها بدقة عالية".

وبحسب المتحدث العسكري، فإن هذا الرد السريع جاء رداً على غارات شنتها مقاتلات سعودية في تمام الساعة 1:54 من بعد ظهر اليوم على مطار صنعاء الدولي، بهدف شل حركته وتعطيل الملاحة الإنسانية فيه.

لافتاً إلى أن دفاعاتهم الجوية تدخلت للتصدي للمقاتلات المهاجمة.

وحمّل سريع الرياض "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار"، معتبراً الهجوم خدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وفي خطوة تصعيدية، وجّه المتحدث العسكري تحذيراً شديد اللهجة لجميع شركات الطيران الدولية، داعياً إياها للتوقف الفوري عن استخدام الأجواء السعودية، تجنباً للمخاطر، حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء بشكل كامل.

واختتم البيان بتقديم الشكر لجمهورية إيران الإسلامية على دعمها ومساندتها لجهود كسر الحصار، مؤكداً أن القوات المسلحة والشعب والقبائل اليمنية في حالة تأهب قصوى وخيارات رادعة لانتزاع ما وصفه بـ "السيادة الوطنية".