"أفتخر بك".. مسرور بارزاني يهنّئ نجله آرين بنيله الماجستير من لندن

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أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن فخره واعتزازه بنجله آرين، بمناسبة نيله شهادة الماجستير من جامعة "سيتي سانت جورج" العريقة في العاصمة البريطانية لندن.

ونشر رئيس الوزراء تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجّه فيها رسالة تهنئة إلى نجله قائلًا: مبروك.. أفتخر بك.

وأرفق رئيس الحكومة مع التدوينة صورة تجمعه بنجله آرين مسرور بارزاني، حظيت بتفاعل واسع وتهانٍ تمنت له التوفيق في مسيرته العلمية والعملية لخدمة وطنه.