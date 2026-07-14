ترامب يعلن استئناف الضربات العسكرية ضد إيران ويمنح إدارته صلاحيات واسعة

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أربيل (كوردستان24)- أخطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس رسمياً باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، وهي الخطوة التي تمنح الإدارة الأميركية صلاحية قانونية لاستخدام القوة العسكرية لمدة 60 يوماً دون الحاجة إلى تفويض جديد من المشرعين.

وفي رسالة وجهها للكونغرس واطلعت عليها "رويترز"، أكد ترامب أن هذه التوجيهات تأتي في إطار مسؤولياته لحماية الأمن القومي والمصالح الأميركية. واستعرضت الرسالة التسلسل الزمني للنزاع، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية المشتركة مع إسرائيل بدأت في 28 فبراير الماضي، قبل أن تشهد هدنة مؤقتة في أبريل لإفساح المجال للحل الدبلوماسي.

وأوضح الرئيس الأميركي أن قرار العودة للعمل العسكري جاء رداً على انتهاك طهران لمذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، إثر تورطها في مهاجمة سفن تجارية بمضيق هرمز، مما استدعى إصدار أوامر بشن جولة جديدة من الضربات العسكرية.

وقال الجيش الأميركي إنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة، ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على إكس أن "هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الضربات بدأت عند الساعة 16,45 (20,45 بتوقيت غرينتش).