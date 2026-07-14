حكومة كوردستان تقترب من حل أزمة مياه جمجمال: إنجاز 40 بالمائة من مشروع "گۆپتەپە" الإستراتيجي

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أربيل (كوردستان 24)- تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مياه "گۆپتەپە- جمجمال" الاستراتيجي بخطى متسارعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي في المشروع حتى الآن 40%، وهو المشروع الذي يُعول عليه لإنهاء أزمة شح مياه الشرب بشكل جذري في المنطقة.

ويُصنف هذا المشروع كأحد أبرز المشاريع الخدمية والاستراتيجية للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، حيث رُصدت له ميزانية ضخمة تبلغ 139 مليار و510 ملايين دينار.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 3400 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في الساعة، لتأمين احتياجات مدينة جمجمال، وناحية تكية، وأغجلر، والقرى والمناطق المحيطة بها.

مراحل العمل الحالية:

توزعت الفرق الهندسية والفنية المنفذة للمشروع على عدة قطاعات ومراحل متزامنة لضمان سرعة الإنجاز، وتشمل الأعمال الحالية ما يلي:

تمديد شبكات النقل: البدء بمد نحو 10 كيلومترات من أنابيب نقل المياه الرئيسية.

البنية التحتية للطاقة والضخ: إنجاز الجزء الأكبر من خطوط الكهرباء المغذية، وأبراج الطاقة، ومحطات الضخ الرئيسية.

التصفية والتحلية: البدء بإنشاء وحدات متكاملة لتنقية وتصفية المياه وفق أحدث المواصفات.

الخزانات الاستراتيجية: المباشرة بأعمال صب الخرسانة للأحواض الضخمة المخصصة لتجميع المياه بسعة تخزينية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف متر مكعب.

الجدول الزمني للتشغيل:

وفقاً للمخطط الزمني الذي اعتمدته حكومة الإقليم، من المقرر إنجاز كافة الأعمال الفنية والإنشائية للمشروع بالكامل في 13 حزيران (يونيو) 2027، ليبدأ تدفق المياه الصالحة للشرب رسمياً إلى منازل المواطنين في قضاء جمجمال والمناطق التابعة له، مما يطوي صفحة واحدة من أعقد الملفات الخدمية التي عانت منها المنطقة لسنوات.