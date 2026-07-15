الخزانة الأميركية تفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران وموسكو

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف مكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة، طالت كيانات وأطرافاً في إيران وروسيا متورطة في شبكات تهريب الأسلحة وتمويل الجماعات التخريبية.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها، أن هذه العقوبات تهدف بشكل رئيسي إلى قطع سلاسل الإمداد العسكري ومنع وصول الأسلحة إلى التنظيمات والكيانات المتورطة في إثارة الفوضى والأنشطة الإرهابية بالمنطقة.

يأتي هذا الإجراء غداة تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف فيها عن مساعي إدارته لدمج إيران وحزب الله اللبناني ضمن قانون العقوبات الموسع المفروض على روسيا.

وكانت الإدارة الأمريكية قد مهدت لهذه الخطوة بسلسلة عقوبات فرضتها أمس الثلاثاء، طالت شخصيات ومؤسسات وناقلات نفط مرتبطة بطهران.

بالتزامن مع ذلك، أصدرت واشنطن ترخيصاً عاماً مؤقتاً يتيح تصفية بعض المعاملات العالقة وإنهاء الأنشطة الجارية، إلى جانب السماح بإجراءات السلامة البيئية وتفريغ حمولات السفن المدرجة حديثاً على قائمة العقوبات تجنباً لأي أضرار ملاحية.