دمشق تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ من العراق لصالح "حزب الله"

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات السورية عن إحباط محاولة لإدخال شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود المشتركة مع العراق، مبينة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للمرور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب الله" اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر أمني، أن الأجهزة والجهات المختصة ضبطت الشحنة التي تضم أسلحة نوعية وصواريخ أثناء محاولة إدخالها عبر الحدود السورية العراقية، قبل أن تكشف التحقيقات الجارية أن وجهتها النهائية كانت الأراضي اللبنانية لصالح "حزب الله".

ولم يحدد المصدر الأمني الموقع الدقيق لضبط الشحنة أو التفاصيل الفنية المتعلقة بنوعية الأسلحة وكمياتها، كما لم يُعلن عن توقيف مشتبه بهم أو الجهة المباشرة التي تقف وراء عملية التهريب، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكشاف ملابسات القضية بالكامل.

وتأتي هذه العملية في ظل تشديد السلطات السورية لإجراءاتها الأمنية على المعابر والحدود، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والمواجهات الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، وما يرافقها من مخاوف أمنية بشأن تنقل الأسلحة عابرة الحدود.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن إحباط عدة محاولات لتهريب الأسلحة عبر حدودها المشتركة، كما كثفت دمشق وبيروت، وفق بيانات رسمية، التنسيق الأمني الثنائي لضبط المعابر وملاحقة شبكات التهريب غير الشرعي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب "حزب الله" على الإعلان السوري، كما لم تُنشر بعد تفاصيل إضافية بشأن مسار الشحنة المضبوطة أو الجهات الإقليمية التي تقف خلفها.

وتُعد هذه القضية من أبرز العمليات الأمنية المعلنة المتعلقة بتهريب الأسلحة منذ تشكيل الإدارة الجديدة في دمشق؛ حيث تؤكد السلطات السورية عزمها تشديد الرقابة الحدودية ومنع استخدام أراضيها كممر لنقل الأسلحة أو تنفيذ أنشطة قد تهدد أمن واستقرار دول الجوار.