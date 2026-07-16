بتكلفة 25 مليون دولار.. منح رخصة لإنشاء مشروع تلفريك جبل گاره

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أربيل (كوردستان24)- منحت المديرية العامة للاستثمار في محافظة دهوك رخصة رسمية لإنشاء مشروع "تلفريك" سياحي في جبل گاره التابع لقضاء آميدي (العمادية)، بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليون دولار أمريكي، وبمشاركة شركة نمساوية متخصصة في هذا المجال.

وصرح المدير العام للاستثمار في دهوك، هفال صديق، لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 16 تموز 2026، بصدور الموافقات الرسمية اللازمة لإنشاء مشروع التلفريك في جبل گاره الواقع ضمن حدود ناحية سرسنك التابعة لقضاء العمادية.

وأضاف صديق أن المشروع ستنفذه شركة محلية بالتعاون والتنسيق الفني مع شركة نمساوية متخصصة في بناء وتطوير أنظمة عربات الكابل، بميزانية استثمارية مرصودة بلغت 25 مليون دولار.

وأوضح المدير العام أن المشروع يتكون من مرحلتين رئيستين؛ حيث من المقرر أن تقوم الشركة الأجنبية بنقل المعدات والآلات الخاصة بالبدء في المرحلة الأولى قريباً والتي سيستغرق تنفيذها عاماً واحداً، على أن تستمر أعمال المرحلة الثانية لعامين إضافيين حتى اكتمال المشروع بالكامل.

ويُعد جبل گاره أحد المعالم الطبيعية والسياحية الهامة في محافظة دهوك؛ ونظراً لموقعه المتميز ومناخه المعتدل صيفاً والثلجي شتاءً، فإنه يستقطب سنوياً آلاف السياح المحليين والأجانب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومة إقليم كوردستان لتنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع السياحي عبر إطلاق مشاريع خدمية وبنيوية؛ إذ يمثل إنشاء التلفريك خطوة هامة لإنعاش الحركة السياحية في المنطقة وتوفير مئات فرص العمل للشباب المحليين، تماثلاً مع مشاريع مماثلة نُفذت في مناطق أخرى من الإقليم وساهمت في تنشيط هذا القطاع بشكل ملموس.