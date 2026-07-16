بلدية زراين في السليمانية تعلن إطلاق الوجبة الأولى لتوزيع الأراضي السكنية يوم الاثنين

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية ناحية زراين التابعة لمحافظة السليمانية، عن البدء بتوزيع 329 قطعة أرض سكنية يوم الاثنين المقبل، ضمن خطة تشمل الموظفين، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين المستحقين.

وصرح رئيس بلدية زراين، برهان رشيد، لـ "كوردستان 24"، بأن بلدية الناحية ستباشر إطلاق المرحلة الأولى من عملية توزيع الأراضي يوم الاثنين المقبل المصادف 20 تموز 2026. وأوضح رشيد أنه وفقاً للقوائم الرسمية المعتمدة، سيتم توزيع 329 قطعة أرض سكنية، خُصصت 46 قطعة منها لشريحة السجناء السياسيين، في حين خُصصت الـ 283 قطعة المتبقية للموظفين والمتقاعدين.

وأشار رئيس البلدية إلى أن عملية توزيع الأراضي ستتم عبر نظام القرعة والمفاضلة بالنقاط في قاعة "الشهيد قادر حمه صالح"، وبإشراف وحضور مسؤولين إداريين محليين وممثل قانوني عن المديرية العامة لبلديات السليمانية لضمان تنظيم وشفافية الإجراءات.

يُذكر أن ناحية زراين تتبع إدارياً لقضاء شهرزور في محافظة السليمانية، وتقع على بعد 32 كيلومتراً إلى الشرق من مركز مدينة السليمانية.

ويأتي استئناف هذه العملية الخدمية بعد سنوات من التوقف؛ حيث تقرر إعادة إطلاق توزيع الأراضي السكنية بمساحة 200 متر مربع لكل مستحق في أيار 2024 بناءً على قرار وتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لتشمل جميع الموظفين والشرائح المستحقة التي لم تستفد من الدولة مسبقاً.



